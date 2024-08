Politie: deel geen beelden van minderjarige verdachten brandstichting Alkmaar

De politie roept zondag op om geen beelden te verspreiden van de twee minderjarige meisjes die verdacht worden van brandstichting in een winkelcentrum in Alkmaar.

Vrijdagavond brak een grote brand uit in het winkelcentrum in Alkmaar-Noord. Alle winkels in het complex en omliggende woningen moesten worden ontruimd. Op sociale media circuleren inmiddels beelden van de twee verdachten, die vrijdagavond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de brand aan de Europaboulevard in Alkmaar.

Niet verspreiden

De politie is op de hoogte van deze beelden en doet een dringende oproep om ze niet verder te verspreiden. "Naast het feit dat politieonderzoek moet uitwijzen of de verdachten daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de brand, wordt met het delen van deze beelden de privacy van de personen in kwestie geschonden", aldus de politie.

De meisjes werden nog diezelfde avond aangehouden in de buurt van het complex. Volgens de politie waren er eerder op de avond ook meerdere meldingen van mogelijke brandstichtingen op verschillende plekken in Alkmaar. Het onderzoek richt zich nu ook op de vraag of de verdachten een rol speelden bij deze kleinere branden.

Hart van Nederland/ANP