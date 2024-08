Dit is wat we weten over de 'pyromanentocht' van twee meisjes in Alkmaar

De grote brand die vrijdagavond een kledingwinkel in het winkelcentrum de Mare in Alkmaar verwoestte, is het gesprek van de dag. Door de brand moesten omliggende huizen worden geëvacueerd. Twee minderjarige vrouwen zijn door de politie opgepakt. Volgens buurtbewoners was de brand niet de enige brand die de dames gepland zouden hebben.

"Ik hoorde steeds meer sirenes, ambulances, politie en dacht dat het wel erg goed fout moest zijn", zegt een man tegen Hart van Nederland. Hij komt een kijkje nemen bij het winkelcentrum aan de Europaboulevard in Alkmaar. Daar woedde de brand vrijdagavond. Een andere omstander laat weten dat dat enorm schrikken was.

De politie hield vrijdagavond in de buurt van het winkelpand twee minderjarige meisjes aan op verdenking van brandstichting. Hun rol en betrokkenheid bij de brand worden verder onderzocht.

Meerdere branden die avond

Ondertussen gaan er genoeg geruchten de ronde. Er zouden meerdere pogingen tot branden stichten, zijn gedaan. "Ze zouden bij de McDonalds zijn geweest, de Decathlon en de bioscoop. Daar zaten wij nog, dus ik ben blij dat het daar niet gelukt is", laat een moeder weten aan Hart van Nederland. Ze zouden ook een poging hebben gedaan bij de grote kerk.

De politie laat weten dat ze eerder die avond meerdere andere meldingen van mogelijke brandstichting in Alkmaar kregen. Er wordt onderzocht of de verdachten een rol hebben gespeeld bij deze kleine branden.