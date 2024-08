Verdachten brandstichting Alkmaar zijn meisjes van 12 en 14 jaar oud

De twee minderjarige meisjes die verdacht worden van brandstichting bij een winkelcentrum in Alkmaar, zijn 12 en 14 jaar oud. Ze komen uit Heerhugowaard en Den Helder. Dat bevestigt de politie maandag aan Hart van Nederland.

Vrijdagavond brak er een grote brand uit in winkelcentrum De Mare in Alkmaar-Noord, waardoor alle winkels in het complex en omliggende woningen moesten worden ontruimd. De meisjes werden nog diezelfde avond in de buurt van het complex aangehouden.

Eerder die avond ontving de politie meerdere meldingen van mogelijke brandstichtingen op verschillende locaties in de omgeving. De politie onderzoekt nu of de meisjes betrokken waren bij deze kleinere branden.