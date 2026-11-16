De migranten die op de Westerschelde uit een rubberboot zijn gehaald, blijken vanuit Hoofdplaat te zijn vertrokken. Volgens het Openbaar Ministerie waren zij onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

De groep was vanuit Frankrijk naar Breskens in Zeeuws-Vlaanderen gereisd. Breskens ligt ten westen van Hoofdplaat, waar ze op de rubberboot zijn gestapt. Twee van de 38 opvarenden zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Beiden zijn Soedanees. Volgens het OM is de een 21 jaar en zegt de ander minderjarig te zijn. Vorige week is het voorarrest van de twee met dertig dagen verlengd.

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Geen motor en stuurloos

De migrantenboot werd in de vroege ochtend van zaterdag 31 oktober ontdekt voor de Zeeuwse kust. De boot had geen motor meer en was stuurloos. Naar de motor wordt nog gezocht. Aan boord waren naast de twee Soedanezen 36 Afghaanse mannen, onder wie zes minderjarigen.