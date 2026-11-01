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Nog onduidelijk waar migranten van rubberboot naartoe gaan

Ongeluk

Vandaag, 13:05

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Het is nog niet duidelijk waar de groep migranten die zaterdagochtend op een rubberboot voor de Zeeuwse kust uit zee is gehaald, naartoe gaat. Op dit moment wordt nog met de mannen gesproken, laat een woordvoerder van de marechaussee weten. Het is volgens hem ook nog te vroeg om te zeggen waar de mensen vandaan kwamen, waar ze op de boot zijn gestapt en waar ze naartoe wilden.

De 36 mannen uit Afghanistan zijn zaterdag overgebracht naar de Brigade Brabant-Oost van de marechaussee in Hoogerheide. Daar wordt hun identiteit gecontroleerd en bekeken of zij asiel willen aanvragen in Nederland. In dat geval gaan ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om de asielprocedure te doorlopen. Mochten ze geen aanspraak op asiel kunnen maken, dan moeten ze het land verlaten.

Geen motor

De rubberboot had geen motor meer en was stuurloos. Het vaartuig is naar Cadzand gesleept, waar de mensen van boord zijn gehaald en eerste hulp kregen.

Op de boot zaten ook twee Soedanezen. Zij zijn aangehouden voor mensensmokkel.

Door ANP

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