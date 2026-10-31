Boot met mogelijk tientallen vluchtelingen aangetroffen bij Breskens

De hulpdiensten zijn zaterdagochtend in Zeeuws-Vlaanderen in groten getale uitgerukt voor een rubberboot voor de kust van Breskens. Aan boord zaten 38 mensen, meldt de marechaussee. Twee opvarenden zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

De boot werd zaterdag tussen 05.30 en 06.00 uur opgemerkt. Na een melding van een verdachte situatie rukten de hulpdiensten massaal uit. Het is niet bekend wie de opvarenden zijn en waar ze vandaan komen. Mogelijk gaat het om vluchtelingen.

Niet duidelijk of mensen in nood waren

De rubberboot is naar Cadzand gesleept, waar de 38 opvarenden aan wal zijn gebracht. Een woordvoerder van de marechaussee sprak eerder van een reddingsoperatie, maar het is niet duidelijk of de mensen daadwerkelijk in nood waren.

Op foto's is te zien dat de opvarenden isolatiedekens om zich heen hadden en in een bus werden gezet.

Twee aanhoudingen voor mensensmokkel

De marechaussee bevestigt dat twee mensen die aan boord van de rubberboot zaten, zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

VluchtelingenWerk zegt dat het uitzonderlijk is dat vluchtelingen met een bootje aankomen in Nederland. Het grootste deel arriveert via het vasteland, een kleiner deel via Schiphol. Volgens een woordvoerder kan het zijn dat het bootje onderweg was van Noord-Frankrijk naar Engeland. "De meeste bootjes met vluchtelingen die op de Noordzee worden gevonden, zijn uit koers geraakt."

Hoewel de mensen aan boord mogelijk niet Nederland als eindbestemming voor ogen hadden, zijn ze vanwege de veiligheid wel aan land gehaald. "Hun gezondheid en veiligheid gaan voor alles", zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk. Aan de wal krijgen ze een medische check waarna ze, als ze asiel willen aanvragen, vermoedelijk naar Ter Apel worden gebracht om daar de asielprocedure te doorlopen.