Migrantenboot voor kust Zeeland had geen motor meer

De boot met migranten die zaterdag voor de Zeeuwse kust van zee is gehaald, had geen motor meer en was daardoor stuurloos. Ook hadden de opvarenden geen reddingsvesten, meldt de marechaussee.

In de boot lagen ook jerrycans met brandstof. Onderzocht wordt of de motor door een ongeval van de boot is gevallen of moedwillig is verwijderd.

'Hutjemutje op elkaar'

Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de migranten hutjemutje op elkaar zaten. Op beelden van Omroep Zeeland is te zien hoe de migranten strak achter elkaar op de rubberen rand van de boot zitten. Volgens de zegsman is besloten om een reddingsoperatie in gang te zetten om de mensen "uit hun schrijnende situatie te halen".

De boot is naar Cadzand gesleept, waarna eerste hulp is verleend. Volgens de marechaussee hadden de opvarenden geen onderkoelingsverschijnselen.

Twee opvarenden zijn aangehouden voor mensensmokkel. De rest is naar een opvanglocatie in de buurt gebracht. Daar vindt verder getuigenverhoor plaats. Het is niet bekend waar de mensen vandaan komen, waar ze op de boot zijn gestapt en waar ze naartoe wilden. De marechaussee meldt dat met andere instanties wordt gekeken waar de verdere opvang plaatsvindt.

Het Rode Kruis verleent hulp. De hulporganisatie heeft ze gecheckt op onder meer onderkoelingsverschijnselen en ook brandwonden die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als mensen lang in contact staan met brandstof. Niemand hoefde volgens een woordvoerder naar het ziekenhuis.