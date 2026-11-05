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Migrantenboot bij Cadzand vertrok vanaf Nederlands grondgebied

Ongeluk

Vandaag, 15:57

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De migrantenboot met 38 opvarenden die afgelopen zaterdag aan land werd gebracht in Cadzand, is vanaf Nederlands grondgebied het water op gegaan. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De marechaussee meldde zaterdag al dat de boot tussen 05.30 uur en 06.00 uur werd waargenomen in de buurt van Breskens. Waar de boot precies te water ging, wil het OM niet zeggen. De rubberboot werd op radarbeeld gezien, waarna de kustwacht uitrukte. De bemanning van het schip van de kustwacht schakelde de marechaussee en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in toen duidelijk werd dat er opvarenden op de rubberboot waren.

Twee Soedanese mannen opgepakt

Zaterdag werden twee Soedanese mannen, beiden opvarenden, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. Dinsdag werd hun voorarrest met twee weken verlengd. De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De migranten die op de boot zaten zijn door medisch personeel gecheckt op onderkoelingsverschijnselen. Aan boord waren naast de Soedanezen 36 Afghaanse mannen, onder wie 6 minderjarige jongens. Het OM meldt dat de mensen het naar omstandigheden goed maken. De mensen zijn zaterdag overgebracht naar de Brigade Brabant-Oost van de marechaussee in Hoogerheide.

Door ANP

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