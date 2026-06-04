Meerdere aanhoudingen in groot onderzoek naar misbruik van gedrogeerde vrouwen

De politie heeft vier mannen aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het verspreiden van beelden van slachtoffers die mogelijk waren gedrogeerd. Nog eens vier mannen zijn als verdachte in beeld, maar zitten op dit moment niet vast. Volgens de politie liepen de rollen van de verdachten uiteen.

De mannen zouden deel hebben uitgemaakt van een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van vrouwen werden gedeeld. Sommige verdachten worden daarnaast verdacht van verkrachting of een poging daartoe. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat meer aanhoudingen volgen.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan de bovenstaande video.

Mogelijk meer slachtoffers

De aangehouden verdachten komen uit Horst aan de Maas, Hulst, Sint Willebrord en Sassenheim. De andere verdachten wonen in Rotterdam, Amstelveen, Hilversum en Veldhoven. Bij doorzoekingen trof de politie ook verdovende middelen aan en werden wapens in beslag genomen.

Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk. Nader onderzoek naar telefoons en computers is nodig om dat vast te stellen. Volgens de politie is wel duidelijk "dat dit een zaak is met een enorme impact". Daders van dit soort seksueel geweld gebruiken namelijk middelen als GHB of zware slaap- of kalmeringsmiddelen om slachtoffers te drogeren.

Beelden en tips uitgewisseld om vrouwen te drogeren

Het onderzoek kwam op gang na informatie van overheidsdiensten uit Duitsland en Engeland. Volgens de politie werden binnen besloten groepen niet alleen beelden uitgewisseld, maar ook tips gedeeld "over hoe je slachtoffers het beste kan drogeren".

Slachtofferhulp Nederland, het Centrum Seksueel Geweld en Veilig Thuis zijn betrokken bij de ondersteuning van mogelijke slachtoffers.