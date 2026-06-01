Vier jaar cel geëist voor ontucht met pleegkinderen en maken kinderporno

Rechtszaak

Vandaag, 15:55

Justitie heeft maandag in de rechtbank in Rotterdam vier jaar cel geëist tegen de 33-jarige Steven van H. uit Den Bosch, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht met zijn twee pleegzoons en van het maken en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Ook zijn echtgenoot is verdachte; zijn zaak wordt maandagmiddag behandeld.

Volgens het Openbaar Ministerie wisselden de mannen online vergaande seksueel getinte berichten uit over de kinderen, die 7 en 10 jaar oud waren toen zij in het pleeggezin kwamen. Ook zouden de verdachten honderden pornografische afbeeldingen van de pleegkinderen, andere kinderen en dieren hebben gehad en verspreid.

'Randje opgezocht'

"We hebben het randje opgezocht, erop gebalanceerd en zijn er af en toe struikelend overheen gevallen", zei de verdachte in de rechtbank. Volgens hem bleef het altijd bij fantasieën. Het Openbaar Ministerie stelt op basis van camerabeelden uit de slaapkamer van de kinderen dat de pleegvader ook ontucht met hen heeft gepleegd. Volgens zijn advocaat ging het om "speelgedrag".

De rechter hield de verdachte voor dat de beschuldigingen voor de biologische moeder als een "donderslag bij heldere hemel" kwamen. In een slachtofferverklaring, die door haar advocaat werd voorgelezen, schreef zij dat haar kinderen juist een positieve ontwikkeling doormaakten. "De kinderen vertrouwden hen volkomen en waren van hen gaan houden", aldus de moeder.

Chatgesprekken over misbruik

De zaak kwam aan het licht nadat eind 2024 een voormalig medewerker van het Openbaar Ministerie in Doetinchem werd aangehouden. Op zijn telefoon trof de politie chatgesprekken aan tussen hem en de verdachte over seksueel misbruik van de pleegkinderen. Dat leidde tot de aanhouding van de pleegvaders.

De oud-medewerker van het OM werd in april veroordeeld tot twee jaar cel voor onder meer het bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Door ANP

