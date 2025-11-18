Pleegkinderen geslagen en gebeten door hond in gezinshuis, zelfde stichting drama Vlaardingen

Twee kinderen van negen en tien jaar oud zijn jarenlang ernstig verwaarloosd en mishandeld in een gezinshuis in het noorden van het land, is te lezen in een uitspraak van de kinderrechter. De kinderen verbleven al drie jaar in het huis en vielen onder de verantwoordelijkheid van de William Schrikker Stichting, die ook verantwoordelijk was voor het Vlaardingse pleegmeisje.

Er waren al langer twijfels over de pedagogische vaardigheden van de verzorgers in het gezinshuis, staat in het oordeel van de rechter. Kortgeleden namen die zorgen toe toen een van de kinderen op school rondliep met een onbehandelde hondenbeet. De school deed daarop een melding bij de verantwoordelijke stichting.

Forse wond en litteken

De kinderen verklaarden tegenover de rechter niet naar de huisarts te mogen en niet over de hondenbeten te mogen praten. Het ene kind had een forse wond, het andere kind een litteken. Ook zouden zij stelselmatig worden geslagen als zij volgens de gezinshuismoeder of haar partner iets verkeerd deden.

Eerder deze maand schetsten twee curatoren een huiveringwekkend beeld van de mishandelingen bij het pleeggezin uit Vlaardingen:

2:38 Huiveringwekkend beeld geschetst van mishandeld pleegmeisje: zo gaat het nu

Ontoelaatbare kinderarbeid

De kinderen moesten ook huishoudelijke taken en werkzaamheden op de boerderij verrichten, "die niet anders kunnen worden uitgelegd dan als ontoelaatbare kinderarbeid", stelt de rechter. Het ging om het opruimen van dode dieren, uitmesten van hokken, stalarbeid en schoonmaken. Als de kinderen hier niet op tijd klaar mee waren, moesten zij als straf een maaltijd overslaan.

De rechter oordeelt dat de verklaringen van de kinderen betrouwbaar zijn. Ze zijn gedetailleerd, specifiek en consistent. Ook komt het overeen met ander bewijs, zoals het zichtbare letsel van beide kinderen. Er is melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De William Schrikker Stichting zegt aangifte te doen bij de politie. De kinderen zijn overgeplaatst naar een ander gezinshuis.

