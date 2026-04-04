Man grijpt vrouw bij keel en probeert broek los te maken, beelden verdachte gedeeld

Een jonge vrouw heeft vorige week een angstige ervaring meegemaakt op de Maliestraat in Rotterdam-Zuid. Ze werd daar aangevallen door een onbekende man die haar daarna probeerde te verkrachten. In het opsporingsprogramma Bureau Rijmond werden vrijdag beelden getoond van de verdachte. De beelden zijn ook te zien in bovenstaande video.

Het incident gebeurde 22 maart rond 06.00 uur. De man pakte haar bij de keel, duwde haar tegen een muur en sloeg haar in het gezicht. Ook probeerde hij haar broek los te maken. De vrouw voelde zich voor het incident al bedreigd, dus belde ze een vriendin. Die hoorde alles wat er gebeurde.

Toen de man had toegeslagen, merkte hij dat er een telefoonverbinding actief was. Dat zorgde ervoor dat hij schrok en op de vlucht sloeg. De vrouw bleef hevig geschrokken achter. De verdachte rende weg in de richting van de West-Varkenoordseweg.

" Het is diep triest dat dit gebeurd is, maar we zijn blij dat het niet verder is gekomen", schrijft de politie.

Kort na het incident is de man nog gefilmd in de buurt van de plek waar het gebeurde. Op de beelden is te zien dat de man geld uit zijn zak haalt en wegloopt. Hij kijkt nog in een auto en lijkt wat te wankelen als hij verder loopt. Hij leunt vervolgens tegen een voertuig om zijn evenwicht te bewaren.

De politie wil de man zo snel mogelijk opsporen en roept getuigen op zich te melden. Iedereen die de verdachte herkent of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen.