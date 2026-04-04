Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man grijpt vrouw bij keel en probeert broek los te maken, beelden verdachte gedeeld

Crime

4 apr 2026, 12:00

Link gekopieerd

Een jonge vrouw heeft vorige week een angstige ervaring meegemaakt op de Maliestraat in Rotterdam-Zuid. Ze werd daar aangevallen door een onbekende man die haar daarna probeerde te verkrachten. In het opsporingsprogramma Bureau Rijmond werden vrijdag beelden getoond van de verdachte. De beelden zijn ook te zien in bovenstaande video.

Het incident gebeurde 22 maart rond 06.00 uur. De man pakte haar bij de keel, duwde haar tegen een muur en sloeg haar in het gezicht. Ook probeerde hij haar broek los te maken. De vrouw voelde zich voor het incident al bedreigd, dus belde ze een vriendin. Die hoorde alles wat er gebeurde.

Toen de man had toegeslagen, merkte hij dat er een telefoonverbinding actief was. Dat zorgde ervoor dat hij schrok en op de vlucht sloeg. De vrouw bleef hevig geschrokken achter. De verdachte rende weg in de richting van de West-Varkenoordseweg.

"Het is diep triest dat dit gebeurd is, maar we zijn blij dat het niet verder is gekomen", schrijft de politie.

Beelden

Kort na het incident is de man nog gefilmd in de buurt van de plek waar het gebeurde. Op de beelden is te zien dat de man geld uit zijn zak haalt en wegloopt. Hij kijkt nog in een auto en lijkt wat te wankelen als hij verder loopt. Hij leunt vervolgens tegen een voertuig om zijn evenwicht te bewaren.

De politie wil de man zo snel mogelijk opsporen en roept getuigen op zich te melden. Iedereen die de verdachte herkent of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.