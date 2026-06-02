Vijf jaar cel voor trainer die honderden jongens filmde in kleedkamers

De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het jarenlang filmen van ruim vijfhonderd jonge jongens in de kleedkamers van verschillende voetbalclubs. De rechtbank stelt ook vast dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met een minderjarige jongen.

De man was trainer van jeugdteams bij verschillende Zeeuwse voetbalclubs. Volgens de rechtbank maakte hij vijftien jaar lang stiekem foto's en video's van jongens tussen de 10 en 14 jaar tijdens het douchen en omkleden. Daarbij gebruikte hij een speciale app, waardoor het scherm van zijn telefoon zwart bleef.

Het nieuws sloeg bij meerdere voetbalclubs in als een bom.

Veilige omgeving beschadigd

Volgens de rechtbank hoort een voetbalclub een veilige en vertrouwde omgeving te zijn waar jonge spelers met plezier kunnen sporten. Die veiligheid heeft de man ernstig beschadigd. "Hij heeft zijn positie, rol en verantwoordelijkheid misbruikt om zijn eigen seksuele gevoelens te bevredigen. Dit heeft een enorme impact gehad op de slachtoffers en de betrokken gezinnen", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Pedofiele stoornis

Op de mobiele apparaten van de verdachte werd daarnaast een grote hoeveelheid beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden. Volgens de rechtbank heeft hij een pedofiele stoornis en worstelt hij daar naar eigen zeggen al sinds zijn 16e mee. De rechtbank oordeelt dat hij geen hulp heeft gezocht en zichzelf willens en wetens in risicosituaties heeft gebracht.

De man werkte als basisschoolleraar. Als bijkomende straf heeft de rechtbank hem een beroepsverbod van tien jaar opgelegd.