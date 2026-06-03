Huisarts (34) veroordeeld voor verkrachting patiënte: 3 jaar cel en beroepsverbod

Huisarts Thomas S. uit Breda is dinsdag veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een patiënte. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 5 jaar.

In de nacht van 9 op 10 februari 2025 kreeg het slachtoffer thuis benauwdheidsklachten. Ze belde 112 voor hulp en werd doorverbonden met de huisartsenpost, waar S. haar aan de telefoon kreeg.

Nadat zijn nachtdienst om 08.00 uur was geëindigd, belde S. de vrouw meerdere keren met zijn privénummer. Volgens de rechtbank vroeg hij onder meer: "Zorg je voor jezelf?" en "Ben je alleen thuis?" Daarna ging hij bij haar thuis langs.

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Suf en duizelig

Volgens de rechtbank merkte S. dat de vrouw suf en duizelig was. Vervolgens masseerde hij haar benen en raakte hij haar bij haar geslachtsdeel aan. Volgens het slachtoffer ging hij daarna met zijn vingers haar geslachtsdeel binnen.

De vrouw schrok op een gegeven moment en zag het blote geslachtsdeel van de man. Zijn broek was uitgetrokken en zijn onderbroek hing rond zijn benen.

Het slachtoffer zei: "Wat!", waarna de man zijn onderbroek omhoog trok en zich weer aankleedde. Vervolgens pakte hij het bekertje waaruit de vrouw had gedronken en stopte dit in zijn tas. Daarna zou hij hebben gezegd: "Ik vind de uitgang wel", waarna hij vertrok.

Drie jaar cel

Volgens de rechtbank heeft S. zich schuldig gemaakt aan opzettelijke verkrachting. Daarbij weegt mee dat de vrouw zich juist tot hem had gewend voor medische hulp.

De huisarts is veroordeeld tot 3 jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

De opgelegde straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.