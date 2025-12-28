ME weer in Floradorp vanwege brandje, zes personen aangehouden

De politie heeft zondagavond zes mensen aangehouden voor samenscholing en ordeverstoring in de Amsterdamse wijk Floradorp. Dat meldt een woordvoerder. De ME is ter plaatse.

De eerste melding van ongeregeldheden kwam rond 18.45 uur bij de politie binnen. De ME is in Floradorp om de orde te herstellen en ervoor te zorgen dat de brandweer veilig kan werken, aldus de woordvoerder. In de wijk werden zaterdagavond branden gesticht en zondagavond lijkt dat weer het geval, zegt zij.

Onder de bewoners van Floradorp is er onvrede over het huidige verbod op het traditionele, jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Burgemeester Femke Halsema verbood het vuur eerder dit jaar, omdat er te veel veiligheidsrisico's bij zouden komen kijken. In het verleden hebben zich incidenten en brandgevaarlijke situaties voorgedaan.

Ondertussen praten bewoners volop over de oorzaak: het verbod op het traditionele vreugdevuur rond de jaarwisseling. Zoals je in bovenstaande video ziet.