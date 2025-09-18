Terug

Man (57) vermoordt vriendin (60) met 'fors geweld': geen tbs, wel 10 jaar cel

Crime

Vandaag, 15:10

De 57-jarige Marco S. doodde in december 2023 zijn 60-jarige vriendin Monika in Heemskerk. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem donderdag tot 10 jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden ook tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank wees dat af, omdat er geen verband is vastgesteld tussen de stoornissen van S. en zijn daad.

Er is volgens de rechtbank niet vastgesteld dat S., ondanks zijn alcoholverslaving en eerdere geweldsveroordelingen, een gevaar vormt. “Als dat niet het geval is, kan de rechtbank geen tbs-maatregel opleggen.” Ook konden deskundigen niet vaststellen of er een kans is op herhaling. Eerdere meldingen van huiselijk geweld door S. zijn bovendien niet verder onderzocht.

Overleden door fors geweld

In de nacht van 2 op 3 december trof de politie het slachtoffer aan in een plas bloed in haar huis aan de Bachstraat. Volgens de rechtbank overleed zij door het “forse geweld” dat de verdachte op haar had toegepast. Ze had verwondingen aan haar hoofd, buik en ribben.

Het DNA van S. is aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, waaronder op haar verwondingen. S. blijft volhouden dat hij onschuldig is en sliep toen de vrouw werd gedood. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen openheid heeft gegeven over de gebeurtenissen.

'Tekenen van femicide'

De nabestaanden van de vrouw zeiden 2 weken geleden tijdens de zitting dat ze een "patroon van femicide" meenden te zien. Volgens hen heeft S. de vrouw geïsoleerd, mishandeld en uiteindelijk gedood.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Vrouwenmoord en abonneer je vooral om niks te missen:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

Wil je na deze podcast praten over Huiselijk Geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis of 24 uur per dag gratis met hen bellen via 0800 - 2000. Slachtofferhulp is ook makkelijk bereikbaar via hun website of via 0900 - 0101 (gebruikelijke belkosten). Wil je praten over zelfdoding, bel dan 0800-0113.

Hart van Nederland / ANP

