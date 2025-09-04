Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor moord op vriendin (60): 'Gruwelijke en pijnlijke dood'

Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor moord op vriendin (60): 'Gruwelijke en pijnlijke dood'

Crime

Vandaag, 15:16

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank Haarlem tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Marco S. (57) voor de dood van zijn 60-jarige vriendin in Heemskerk.

Volgens de verdachte vond hij de vrouw in de nacht van 2 op 3 december 2023 in een plas bloed in de woonkamer van haar huis in de Bachstraat. Ze had "schrikbarend veel letsel", zei de officier van justitie en overleed korte tijd later. "Het kan niet anders dan dat ze een gruwelijke en pijnlijke dood is gestorven."

Welke straffen zijn er in Nederland? Hart van Nederland legt het uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De officier wees erop dat op alle plekken waar het slachtoffer letsel had, DNA van de verdachte zat. Ook was er DNA van S. onder de nagels van de vrouw te vinden. "Dat is exemplarisch voor zelfverdediging", aldus de officier. Tijdens de zitting is een verklaring voorgelezen namens de moeder en de zus van het slachtoffer. Zij menen een "patroon van femicide" te zien. Ze stellen dat S. de vrouw heeft geïsoleerd, mishandeld en uiteindelijk gedood.

Stoornis vastgesteld

De verdachte ontkent dat hij iets te maken heeft met haar dood omdat hij sliep. Hij stelde dat het slachtoffer mogelijk was gevallen omdat ze had gedronken, iets dat het OM niet gelooft. Bij de verdachte is een stoornis vastgesteld, ook heeft hij problemen met agressie. Zo was hij jarenlang verslaafd aan alcohol. Er werden meerdere meldingen gedaan van huiselijk geweld door de verdachte tegen de vrouw en hij werd eerder veroordeeld voor mishandeling.

Mocht S. veroordeeld worden, dan wil zijn advocaat dat hij zo snel mogelijk aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. De rechtbank doet op 18 september uitspraak.

ANP

Lees ook

Dode vrouw (60) gevonden in woning Heemskerk, man (55) aangehouden
Dode vrouw (60) gevonden in woning Heemskerk, man (55) aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.