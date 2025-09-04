Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor moord op vriendin (60): 'Gruwelijke en pijnlijke dood'

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank Haarlem tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Marco S. (57) voor de dood van zijn 60-jarige vriendin in Heemskerk.

Volgens de verdachte vond hij de vrouw in de nacht van 2 op 3 december 2023 in een plas bloed in de woonkamer van haar huis in de Bachstraat. Ze had "schrikbarend veel letsel", zei de officier van justitie en overleed korte tijd later. "Het kan niet anders dan dat ze een gruwelijke en pijnlijke dood is gestorven."

De officier wees erop dat op alle plekken waar het slachtoffer letsel had, DNA van de verdachte zat. Ook was er DNA van S. onder de nagels van de vrouw te vinden. "Dat is exemplarisch voor zelfverdediging", aldus de officier. Tijdens de zitting is een verklaring voorgelezen namens de moeder en de zus van het slachtoffer. Zij menen een "patroon van femicide" te zien. Ze stellen dat S. de vrouw heeft geïsoleerd, mishandeld en uiteindelijk gedood.

Stoornis vastgesteld

De verdachte ontkent dat hij iets te maken heeft met haar dood omdat hij sliep. Hij stelde dat het slachtoffer mogelijk was gevallen omdat ze had gedronken, iets dat het OM niet gelooft. Bij de verdachte is een stoornis vastgesteld, ook heeft hij problemen met agressie. Zo was hij jarenlang verslaafd aan alcohol. Er werden meerdere meldingen gedaan van huiselijk geweld door de verdachte tegen de vrouw en hij werd eerder veroordeeld voor mishandeling.

Mocht S. veroordeeld worden, dan wil zijn advocaat dat hij zo snel mogelijk aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. De rechtbank doet op 18 september uitspraak.

