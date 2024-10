Man (44) uit Beverwijk opnieuw betrapt op kinderporno tijdens lopende zedenzaak

Een 44-jarige man uit Beverwijk is in augustus opnieuw betrapt op het maken en bezitten van kinderporno, terwijl hij in vrijheid zijn eerdere zedenzaak mocht afwachten. Dat meldt NH Nieuws. De man staat donderdag voor de rechter tijdens een pro-forma zitting. Hij werd in maart 2022 opgepakt voor het plegen van ontucht met zeven meisjes in een zwembad in Heemskerk.

In augustus van dit jaar werd de man opnieuw aangehouden nadat er kinderporno op zijn computer was gevonden. Sindsdien zit hij weer vast. De rechter behandelt donderdag kort de nieuwe aanklachten, maar de inhoudelijke behandeling van zijn eerdere ontuchtzaak is uitgesteld naar februari volgend jaar.

Steeds meer mensen durven de stap te nemen om melding te doen van seksueel misbruik:

1:58 Steeds meer meldingen van seksueel misbruik

De man zou destijds zeven meisjes in de leeftijd 11 tot 13 jaar ongewild hebben aangeraakt in zwembad De Waterakkers. Bij een van zijn slachtoffertjes zou hij zelfs een vinger in haar vagina hebben geduwd.

Proces duurt te lang

Die zaak sleept inmiddels al ruim 2,5 jaar voort. Volgens de advocaat van de verdachte, Ilse van der Meer, duurt het proces te lang, wat "voor iedere partij onwenselijk" is, vertelt ze aan NH Nieuws. Ook de advocaat van de slachtoffers, Brigitte Roodveldt, uitte haar onvrede over de vertraging.