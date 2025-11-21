Terug

Man die al 21 keer is betrapt zonder rijbewijs crasht na dollemansrit

Crime

Vandaag, 11:27

Een bestuurder van een Mercedes is woensdag voor de 21ste keer in zeven jaar tijd betrapt op rijden zonder rijbewijs. De politie ontdekte hem nadat hij allerlei gevaarlijke capriolen uithaalde. Na een dollemansrit wisten agenten het voertuig in beslag te nemen. Dat meldt de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant op Instagram.

"Afgelopen woensdag hoorden we via de portofoon dat collega's achter een voertuig reden dat een stopteken had genegeerd en meerdere verkeersovertredingen beging", meldt de verkeerspolitie. "De bestuurder reed met extreem hoge snelheid, haalde gevaarlijke capriolen uit en gebruikte zelfs de vluchtstrook om te proberen te ontkomen. Wij namen de achtervolging over richting Roosendaal, waarbij snelheden soms boven de 200 km/u uitkwamen."

Hoge snelheid

Op de A17 kiest de snelheidsduivel plots voor de parallelrijbaan en rijdt met hoge snelheid richting de afrit Roosendaal-West. Maar dat gaat mis. Er ontstaat een grote stofwolk en de auto schiet richting de bosjes. Het voertuig komt tot stilstand bij een boom.

"Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt voor o.a. artikel 5A Wegenverkeerswet, het weigeren van de speekseltest en opnieuw - rijden zonder rijbewijs", vertelt de verkeerspolitie. De Mercedes is in beslag genomen.

Door Redactie Hart van Nederland

