Zwaargewonde bij ernstig ongeluk met vier voertuigen bij Biddinghuizen

Ongeluk

Vandaag, 10:05 - Update: 1 uur geleden

Een bestuurder is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk bij Biddinghuizen. Bij het incident waren een bestelbus, een vrachtwagen en twee personenauto's betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur op de Rietweg tussen Dronten en Biddinghuizen. Volgens een correspondent zou de bestuurder van de bestelbus al langere tijd slingerend over de weg hebben gereden. Op de Rietweg botste hij vervolgens frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. Door de klap belandde de vrachtwagen in de berm en werden ook twee andere auto's beschadigd. De schade aan de voertuigen is groot.

Bestuurder bekneld

De bestuurder van de bestelbus raakte bekneld en moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Hij is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Rietweg is voorlopig afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

