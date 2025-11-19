'Dood vrouw (24) in Rotterdam kwam mogelijk door stoerdoenerij met wapen'

Wat een avondje stappen had moeten worden, eindigde voor de 24-jarige vrouw uit Oss in een tragedie. De jonge moeder overleed vorige week in Rotterdam, nadat haar vriend vermoedelijk per ongeluk een pistool afvuurde in de auto waarin ze samen zaten.

Volgens bronnen van De Gelderlander en AD Rotterdams Dagblad ging het om stoerdoenerij met een wapen. De vrouw was die nacht met haar 28-jarige uit Nijmegen en hun 20-jarige gezamenlijke vriend in Rotterdam op stap geweest. Rond 01.45 uur reden ze in een witte Suzuki Alto over het Kralingseplein. Eén van de mannen zou het wapen uit het raam hebben gestoken en 'voor de lol' in de lucht hebben geschoten.

Daarna ging het mis. Volgens de kranten was het vermoedelijk de 28-jarige vriend die het wapen vasthield toen het afging. Of de vrouw probeerde hem te laten stoppen en zo zelf werd geraakt, wordt nog onderzocht. "Rechercheurs zijn druk bezig om die vragen te beantwoorden", meldt de politie.

De vrouw werd nog gereanimeerd, maar overleed zondagmiddag aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Ze laat een zoontje van drie jaar achter.