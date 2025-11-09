Terug

Vrouw (24) die gewond raakte bij schietincident Rotterdam is overleden

Vandaag, 21:45 - Update: 9 minuten geleden

Een 24-jarige vrouw uit Oss, die in de nacht van zaterdag gewond raakte bij een schietincident, is overleden. Dat maakt de politie zondagavond bekend. De vrouw zat mogelijk in een auto in Rotterdam toen er een schietpartij plaatsvond. De politie zoekt nog iemand die daarna wegrende.

Het slachtoffer is zondagmiddag aan haar verwondingen overleden, meldt de politie: 'We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe.' Een 28-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, maar iemand die wegrende na het incident is nog zoek. De politie roept op: 'Heb jij meer info over deze verdachte? 0900-8844.'

Het schietincident was op knooppunt Kralingseplein, op de A16 in Rotterdam.

