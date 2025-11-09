Vrouw gewond bij schietpartij op A16 in Rotterdam

Crime
Vandaag, 07:16 - Update: 33 minuten geleden
Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een schietincident op de A16 in Rotterdam. De meldt de politie.
De schietpartij gebeurde op het knooppunt Kralingseplein. Mogelijk zat het slachtoffer in een auto, laat een correspondent ter plaatse weten. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De politie heeft twee mannen aangehouden.
