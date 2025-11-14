Tweede verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam blijft langer vast

Het voorarrest van de tweede verdachte van de dodelijke schietpartij in Rotterdam, waarbij een 24-jarige vrouw uit Oss om het leven kwam, is met twee weken verlengd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam aan Hart van Nederland.

De 20-jarige man uit Nijmegen werd maandag aangehouden, nadat hij eerder op de vlucht was geslagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag op het Kralingseplein. Kort na het incident werd al een 28-jarige man, ook uit Nijmegen, opgepakt. Die zit vast op verdenking van doodslag en wapenbezit. Ook zijn voorarrest werd deze week met twee weken verlengd.

De 24-jarige vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed zondagmiddag aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Volgens bekenden van het slachtoffer zat ze die nacht waarschijnlijk in de auto met haar vriend, de 28-jarige verdachte. Ze laat een zoontje van drie jaar achter.