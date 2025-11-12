Tweede man aangehouden na dood 24-jarige vrouw in Rotterdam

De politie heeft maandag een 20-jarige man uit Nijmegen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 24-jarige vrouw uit Oss, meldt het ANP. Op de avond van het incident werd al een 28-jarige man uit dezelfde stad opgepakt.

Het slachtoffer raakte in de nacht van zaterdag gewond bij een schietincident op het knooppunt Kralingseplein, op de A16 in Rotterdam. Zij overleed zondagmiddag aan haar verwondingen.

De 28-jarige Nijmegenaar is woensdag voorgeleid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij verdacht van doodslag en wapenbezit en moet hij veertien dagen in voorlopige hechtenis blijven. Over de relatie tussen de verdachten en de overleden vrouw wilde het OM nog niets zeggen.

De 20-jarige man zit momenteel in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact heeft. Zijn rol in de zaak wordt onderzocht, laat een woordvoerder van het OM woensdag weten aan het ANP.