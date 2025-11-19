Terug

Topwielrenster Wiebes woedend na aanrijding: 'Dit had veel slechter kunnen aflopen'

Topwielrenster Wiebes woedend na aanrijding: 'Dit had veel slechter kunnen aflopen'

Sporters

Vandaag, 16:28 - Update: 3 uur geleden

Topwielrenster Lorena Wiebes is dinsdag tijdens fietsrit op haar e-bike van achteren aangereden door een auto. De 26-jarige Nederlands kampioene vertelt op Instagram dat het naar omstandigheden goed met haar gaat, maar dat ze woedend is op de automobilist, die doorreed.

Wiebes deelt een foto van haar gehavende fiets na het ongeluk, vooral de achterband ligt flink in de kreukels. De topatlete schrijft dat ze erg dankbaar is voor de twee omstanders die wél stopten om te kijken hoe het met haar ging. Doordat ze van achteren werd aangereden, had het veel slechter kunnen aflopen. Ze noemt de aanrijding des te frustrerender "als je ziet hoeveel fietsers om het leven komen na botsingen met auto's"

Wiebes, onderdeel van wielerteam SD Worx-Protime, geniet momenteel van een rustige periode na een succesvol seizoen met 25 overwinningen, onder meer Milaan-Sanremo, twee etappes in de Tour de France Femmes en meerdere wereldtitels. Dan gaat ze dus ook weleens op pad met de e-bike, dat een rustig ritje zo kan aflopen laat haar flink schrikken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

