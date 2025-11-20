Terug

Treinen gestrand door rijp op bovenleiding bij Utrecht

Reizen

Vandaag, 08:06

Het treinverkeer rond Utrecht is donderdagmorgen ernstig verstoord. Volgens de NS komt dat door rijp op de bovenleiding, waardoor de stroomtoevoer wordt belemmerd. Meerdere treinen zijn daardoor gestrand.

Tussen Utrecht en Nijmegen rijden er minder intercity's, en tussen Utrecht en Rhenen rijden helemaal geen sprinters. Een woordvoerder van ProRail legt uit dat als er te veel ijs op de bovenleiding zit, de treinen geen stroom kunnen afnemen. De theorie is dat de combinatie van neerslag met een temperatuur onder het vriespunt "ongelukkig heeft uitgepakt".

Treinen gestrand

Drie treinen zijn stil komen te staan, waarvan twee met passagiers aan boord. ProRail bekijkt hoe deze reizigers het beste geholpen kunnen worden. Als dat te lang duurt, worden ze geëvacueerd. De verwachting is dat de hinder tot ongeveer 10.00 uur duurt. Reizigers wordt aangeraden om de NS-reisplanner goed in de gaten te houden.

Rijp aan de bovenleiding ontstaat in de winter wanneer vocht in de lucht vastvriest aan de stroomkabels. 's Nachts rijden er nauwelijks treinen, waardoor deze rijplaag niet wordt weggeschraapt. Daardoor wordt de ijslaag dikker en kunnen treinen in de ochtend minder goed stroom afnemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

