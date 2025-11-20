Woonboerderij brandt uit in Uden

Aan de Artillerieweg in het Brabantse Uden woedt een grote brand in een woning. Een persoon is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Twee brandweerwagens zijn ter plaatse. De inzet is om de brand niet over te laten slaan naar andere huizen, aldus de Veiligheidsregio. De brandende woning kan als verloren worden beschouwd.

In de woning is mogelijk sprake van asbest. "We onderzoeken om welke hoeveelheid het gaat", zegt een woordvoerder. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, roept via X op om uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven. "De weg blijft voorlopig afgesloten."