Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Woonboerderij brandt uit in Uden

Brand

Gisteren, 22:39

Link gekopieerd

Aan de Artillerieweg in het Brabantse Uden woedt een grote brand in een woning. Een persoon is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Twee brandweerwagens zijn ter plaatse. De inzet is om de brand niet over te laten slaan naar andere huizen, aldus de Veiligheidsregio. De brandende woning kan als verloren worden beschouwd.

In de woning is mogelijk sprake van asbest. "We onderzoeken om welke hoeveelheid het gaat", zegt een woordvoerder. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, roept via X op om uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven. "De weg blijft voorlopig afgesloten."

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.