Verwarde man Wijlre had wapens en explosieven in huis

De man die woensdagavond werd aangehouden in de Limburgse plaats Wijlre - na een dreigende situatie die urenlang duurde - had meerdere wapens, explosieven en munitie in huis.

In de video hierboven zie je hoe grote delen waren afgezet met politielint en een arrestatieteam met agenten met kogelwerende vesten, politiehelikopter, brandweer en Explosieven Opruimingsdienst aanwezig waren woensdag in Wijlre.

De politie kreeg woensdagmiddag een melding over de man met "onbegrepen gedrag" in een woning aan de Brouwerijstraat. Ze zetten een deel van de straat af en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en speciale onderhandelaars kwamen ter plaatse. Het kostte moeite om met de man in contact te komen. Bij de aanhouding gebruikten agenten een stroomstootwapen.

De wapens zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt of die verband houden met lopende onderzoeken.