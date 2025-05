Sem overleeft gruwelijke steekpartij verwarde buurman, man stak hem 34 keer

Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Uitermark woensdag beloofd om de leiding te nemen in de aanpak van verwarde mensen. Directe aanleiding was de schokkende steekpartij in Nieuwgein van februari dit jaar, waarbij de 11-jarige Sohani werd doodgestoken terwijl ze onderweg was naar een vriendinnetje. Voor slachtoffer Sem komt de beloofde hulp helaas te laat, hij werd in 2023 neergestoken door zijn buurman. Gelukkig overleefde hij de steekpartij. Op oudejaarsdag 2023 werd de dan 19-jarige Sem in zijn eigen huis in Roosendaal neergestoken door zijn 35-jarige verwarde buurman. De familie van de jongen trok bij instanties al langere tijd aan de bel over het zorgwekkende gedrag van de buurman. De incidenten volgden elkaar in rap tempo op met als uiteindelijke resultaat de steekpartij op oudejaarsdag waarbij de jongeman 34 keer werd gestoken in onder andere zijn hals, hoofd en handen.

Wonder boven wonder overleefde hij de gruwelijke aanval. "Als de politie een paar seconden later was geweest, dan was het echt klaar geweest", zegt Sem tegen Hart van Nederland.

De buurman kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd. Nu, 1,5 jaar later, draagt Sem de gevolgen van die steekpartij nog dagelijks met zich mee. Fysiek en mentaal heeft het enorme impact.

Urgentie

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de parlementaire verkenning verward/onbegrepen gedrag die is opgesteld. Daar stonden 25 aanbevelingen in. Een motie die door alle aanwezige Kamerleden werd gesteund roept op om alle aanbevelingen over te nemen. Uitermark zei dit graag te doen en de urgentie hiervan te voelen.

De neef van Sem, Ferry de Wit, moet het eerst nog maar eens zien voordat hij gelooft dat er nu daadwerkelijk wat gaat gebeuren. "De afgelopen jaren hebben we natuurlijk andere dingen gezien", aldus Ferry. "Wanneer houdt een keer op?", vraagt hij zich af. "Het is heel erg nodig dat er iets veranderd. De politie kan het gewoon niet aan."

Aantal meldingen stijgt

De politie trekt al langer aan de bel over de tijd die ze kwijt zijn aan meldingen over verward gedrag. Het aantal meldingen stijgt al jaren. De hulp en samenwerking tussen verschillende instanties moet beter. Politievakbond ACP is benieuwd naar de plannen van het kabinet en vindt het vooral belangrijk dat er snel iets veranderd. Want zoals vakbondsbestuurder en politieagent Patrick Fluyt zegt in bovenstaande video: "Het is echt anders als je moet stoeien met iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, of een GGZ-patiënt die niet weet in welke wereld ie zit".