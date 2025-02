Politiechef: 'Zorg voor ernstig verwarde mensen moet structureel beter'

De zorg voor en opvang van mensen met complexe psychische problemen die overlast veroorzaken moet beter. Dat zegt Michel de Roos, plaatsvervangend chef van de politie Midden-Nederland in de Volkskrant. De Roos doet zijn oproep nadat in Nieuwegein een 11-jarig meisje werd doodgestoken. De verdachte was al jaren in beeld bij de zorg en de politie.

"Dit is geen incident, maar het resultaat van een structureel probleem", zegt De Roos. "Als de politiek geen fundamentele keuzen maakt om de zorg voor complexe, psychiatrische patiënten echt te verbeteren, gaat zoiets gewoon weer gebeuren. Dat klinkt heel hard. Maar in het huidige systeem is zo'n fataal incident niet te voorkomen."

Tijdens een extra raadsvergadering in Nieuwegein werd donderdag stilgestaan bij het overlijden van de 11-jarige Sohani, die vorige week zaterdag werd doodgestoken. Dat zie je in de video bovenaan.

Duizenden meldingen

De Roos zegt tegen de krant dat zijn eenheid jaarlijks ongeveer 15.000 meldingen krijgt over "verward of onbegrepen gedrag". Een groot deel van de politiecapaciteit gaat daaraan op. "Alleen: agenten zijn niet de juiste personen om op het juiste moment de juiste zorg te bieden. De politie kan die inschatting niet maken", zegt De Roos. "Deze patiënten moeten voortaan wél de juiste professional tegenover zich hebben, voor de juiste zorg, op het juiste tijdstip."

Om dat te realiseren moet volgens De Roos het personeelstekort in de zorg worden aangepakt. "Je zou willen dat ze 24/7 beschikbaar zijn om iemand te beoordelen." Ook moet de zorg minder versnipperd zijn, zodat niet langer "gigantisch" veel partijen bij één patiënt betrokken zijn. Ten slotte moet worden geïnvesteerd in woon- en opvangplekken. "De ambulantisering is compleet doorgeslagen", zegt de politiechef.

