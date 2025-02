Meldpunt voor mensen met verward gedrag opent in Amsterdam

Een nieuw meldpunt waar mensen melding kunnen doen van mensen die verward gedrag vertonen, is maandag geopend in Amsterdam. Het meldpunt is onderdeel van een pilot die in ieder geval een half jaar duurt.

Uit bewonersbijeenkomsten na ernstige incidenten met mensen met onbegrepen gedrag, zoals de gemeente het noemt, kwam naar voren dat het voor omwonenden onduidelijk is welk nummer ze moeten bellen. Daarom komt er nu één nummer, waarbij medewerkers van de politie, GGD, GGZ en woningbouwcorporaties samenwerken op het stadhuis en de meldingen behandelen. Ook gaat het meldpunt zaken oppakken die zijn blijven liggen.

De gemeente kwam tot de proef naar aanleiding van een onderzoek naar de dodelijke steekpartij aan de Robert Scottstraat in augustus 2023 in Nieuw-West. Toen stak Nuri Ö. zijn onderbuurman dood. Later bleek dat betrokken instanties onvoldoende zicht hadden op de overlast en het verwarde gedrag van Ö. De gemeente noemde het "een van de eerste ernstige incidenten door personen met onbegrepen en onveilig gedrag in een oplopende trend".

Maandagmiddag maakt burgemeester Femke Halsema het nummer van het meldpunt bekend.

ANP