Paniek in Den Haag: verwarde man schiet vanaf balkon in woonwijk

Bewoners en omwonenden van het Durgerdamhof in Den Haag beleefden dinsdagavond een tumultueuze situatie. Een verward persoon loste vanaf zijn balkon meerdere schoten met een vuurwapen. De politie en Koninklijke Marechaussee schaalden direct op en losten enkele waarschuwingsschoten. De verdachte, een 64-jarige man uit Den Haag, werd uiteindelijk aangehouden.

Buurtbewoners laten aan een correspondent ter plaatse weten dat het zou gaan om een man die eerder al verward gedrag vertoonde. Ditmaal zou hij vanaf zijn balkon hebben geschoten. Het is nog onduidelijk op wie of wat hij mikte. Niemand raakte gewond bij het incident.

De politie kreeg bijstand van de Koninklijke Marechaussee, die specialisten met zware bewapening inzette. Agenten, gehuld in kogelwerende vesten, omsingelden de flat om de situatie onder controle te krijgen. Ook het Arrestatieteam werd ingeschakeld en was onderweg. De omgeving werd ruim afgezet.

Waarschuwingsschoten

Bij de omsingeling kwam de man naar buiten, maar weigerde hij aanwijzingen op te volgen. Na twee waarschuwingsschoten van de politie werden lange wapens uit de voertuigen van de Marechaussee gehaald als voorzorgsmaatregel. De inzet daarvan bleek niet nodig; de man ging op zijn knieën zitten en gaf zich over.

De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Hij zou in het verleden al betrokken zijn geweest bij soortgelijke incidenten. Een correspondent meldt dat hij in 2021 werd aangehouden voor een vergelijkbaar voorval.