Man aangehouden na urenlange dreigende situatie in Wijlre

De politie heeft in het Limburgse Wijlre een man aangehouden na een dreigende situatie die urenlang duurde. Bij de aanhouding is een stroomstootwapen gebruikt, meldt de politie. Er is geen gevaar meer voor de omgeving.

De politie kreeg rond 14.00 uur een melding over een persoon met "onbegrepen gedrag" in een woning aan de Brouwerijstraat. De hulpdiensten rukten massaal uit en uit voorzorg werd een deel van de straat afgezet. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en onderhandelaars waren aanwezig. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek in en rond de woning.

De aanhouding duurde zo lang omdat "zorgvuldigheid boven snelheid gaat". De veiligheid van de man, omwonenden en hulpverleners had prioriteit, zegt de politie. Het kostte bovendien moeite om met de man in contact te komen.

ANP