Politie al uren bezig met dreigende situatie Wijlre, arrestatieteam en EOD staan klaar

De politie is druk bezig om een "veilige situatie" te creëren in het Limburgse Wijlre. Daar is al sinds 17.00 uur op woensdagmiddag een dreigende situatie vanwege een verward persoon. Een arrestatieteam, de brandweer, onderhandelaars en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn ter plaatse.

De hulpdiensten werden rond 17.00 uur opgeroepen naar de Brouwerijstraat in Wijlre, tegenover de Brand bierbrouwerij. Later werd de situatie opgeschaald naar GRIP 1, en werd ook de EOD opgeroepen.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Het is alleen duidelijk dat er een verward persoon zorgt voor een dreigende situatie. "Op de achtergrond wordt hard gewerkt om een veilige situatie te creëren", aldus de politie. De hulpdiensten zijn rond 22.20 uur nog altijd ter plaatse.