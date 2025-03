Arrestatieteam haalt verwarde man van balkon in Amsterdam Nieuw-West

In de Amsterdamse wijk Nieuw-West is zaterdag een verwarde man van een balkon gehaald door een arrestatieteam. De man bevond zich op een flat aan de Borgloonstraat en zorgde voor een gespannen situatie. De politie besloot in te grijpen door vanaf het dak af te dalen naar het balkon.

Bij de actie is een zogenoemd bean-bag geweer ingezet. Dit wapen vuurt zakjes met kleine loden kogeltjes af, bedoeld om iemand tijdelijk uit te schakelen zonder blijvend letsel te veroorzaken.

Wat de man precies deed of waarom hij zich zo gedroeg, is nog niet bekend. Wel raakte hij lichtgewond tijdens de aanhouding en is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet verder onderzoek naar het incident.