Net vrijgelaten man zet supermarkt op stelten en klimt in boom in Arnhem

Een man die zondag voor veel consternatie zorgde door in een hoge boom aan de Malburgse Bandijk in Arnhem te klimmen, bleek kort daarvoor te zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Dat bevestigt de politie Arnhem-Zuid aan Omroep Gelderland.

Hulpdiensten rukten zondag massaal uit na een melding over een verwarde man in een boom. De politie, brandweer en het hoogtereddingsteam van de Dienst Speciale Interventies kwamen ter plaatse om de man te redden. Uit onderzoek van de politie bleek dat het ging om dezelfde persoon die eerder die middag een Albert Heijn aan de Drieslag op stelten zette.

De man reed de supermarkt binnen op een fiets, dronk daar een blik bier en bedreigde vervolgens een medewerker met een mes. Toen de politie arriveerde, wist hij via de nooduitgang op zijn fiets te ontkomen, valt te lezen op de regionale nieuwssite.

In boom

Enkele uren later kwam de melding binnen over de man in de boom. Toen de hulpdiensten arriveerden, herkenden agenten hem als de winkeldief van eerder die middag. Tijdens zijn klim braken enkele takken af, waardoor hij niet meer naar beneden durfde. Het hoogtereddingsteam wist hem uiteindelijk veilig naar beneden te halen, waarna hij direct werd aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.