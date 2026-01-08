Man (20) uit Venlo opgepakt voor dood van zijn 5 maanden oude baby

De politie heeft dinsdag een 20-jarige man uit Venlo aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 5 maanden oude baby. Het kindje overleed in december onder verdachte omstandigheden, meldt de politie donderdag.

De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is de enige verdachte in de zaak. De politie deelt verder geen informatie, "vanwege het lopende onderzoek".