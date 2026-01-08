Man (20) uit Venlo opgepakt voor dood van zijn 5 maanden oude baby

Crime
Vandaag, 16:29 - Update: 46 minuten geleden
De politie heeft dinsdag een 20-jarige man uit Venlo aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 5 maanden oude baby. Het kindje overleed in december onder verdachte omstandigheden, meldt de politie donderdag.
De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is de enige verdachte in de zaak. De politie deelt verder geen informatie, "vanwege het lopende onderzoek".
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.