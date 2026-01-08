Volg Hart van Nederland
Twee jongeren aangehouden om dood man (60) Schiedam na gooien sneeuwballen

Vandaag, 15:11 - Update: 2 uur geleden

De politie heeft twee verdachten aangehouden na de dood van een 60-jarige man in Schiedam maandag. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam. De man overleed waarschijnlijk nadat hij werd mishandeld, na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Hij werd ter plekke gereanimeerd door hulpdiensten en een voorbijganger, maar kon niet meer worden gered.

De politie zegt dat de 16-jarige verdachte zich kwam melden op het politiebureau, en dat de andere verdachte kort daarna thuis werd aangehouden. Ze zouden zijn herkend op camerabeelden, onder andere op de locatie van het incident in de Van Limburg Stirumstraat.

Zie hier de beelden van kort na het incident:

1:17

Klappen uitgedeeld

"Wie wat precies heeft gedaan of gezegd, is onderdeel van het onderzoek", aldus de politie. Er worden nog meerdere scenario's onderzocht, maar het lijkt erop dat er "iets van een ruzie of handgemeen" is ontstaan, zei een woordvoerder donderdag. Eerder meldden lokale media dat ook op basis van getuigen. De man zou er iets van hebben gezegd toen de jongeren met sneeuwballen gooiden en toen zijn mishandeld. Er zijn mogelijk klappen uitgedeeld, maar er zijn geen wapens gebruikt, zegt de politie.

Kort na het incident werden twee andere verdachten van 18 en 19 aangehouden. Die werden later vrijgelaten toen bleek dat ze niet op de plek van het incident in het westen van Schiedam waren geweest.

