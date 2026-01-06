Verdachten fatale mishandeling Schiedam weer op vrije voeten

De twee mannen die vastzaten op verdenking van mishandeling van een 60-jarige man in Schiedam zijn weer vrijgelaten. Dat maakt de politie zojuist bekend via haar X-account. De mannen zouden op het moment van de mishandeling niet aanwezig zijn geweest op de betreffende locatie. De 60-jarige man overleed later, zeer waarschijnlijk als gevolg van de mishandeling.

Mogelijk werd het slachtoffer mishandeld nadat hij jongeren erop aansprak dat zij vanaf een viaduct sneeuwballen gooiden naar rijdende auto’s. Daarna zou er ook met sneeuwballen naar het slachtoffer zijn gegooid, voordat de mishandeling plaatsvond. De politie heeft dit verhaal ook gehoord maar kan dit scenario nog niet bevestigen.

Bericht op Burgernet

De politie zette een bericht uit via Burgernet om mensen alert te maken op het signalement van de verdachten. Niet veel later werden twee mannen aangehouden: een 18-jarige man uit Vlaardingen en een 19-jarige man uit Rotterdam. Zij staan inmiddels weer op vrije voeten, omdat zij op het moment van de mishandeling niet op die locatie zouden zijn geweest.