Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (60) overlijdt na mogelijke mishandeling in Schiedam

Crime

Vandaag, 14:51 - Update: 29 minuten geleden

Link gekopieerd

Twee mannelijke verdachten van 18 en 19 jaar zijn aangehouden naar aanleiding van een incident waarbij een 60-jarige man maandag omkwam in Schiedam. Hij is mogelijk mishandeld, meldt de politie. Verschillende media melden dat er voorafgaand aan de mishandeling met sneeuwballen werd gegooid, maar dat kan de politie niet bevestigen.

De man overleed rond 12.00 uur aan de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam. Hij werd gereanimeerd op straat, maar kon niet meer worden gered.

De politie meldt dat twee mannelijke verdachten van 18 en 19 worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. De 18-jarige komt uit Vlaardingen en de 19-jarige uit Rotterdam. Op Burgernet werd een oproep geplaatst om uit te kijken naar de twee. Kort daarna volgde een bericht dat ze waren aangehouden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.