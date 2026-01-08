Volg Hart van Nederland
Man (60) in Schiedam overleed waarschijnlijk na ruzie om sneeuwballen

Crime

Vandaag, 11:10

Een 60-jarige man uit Schiedam werd waarschijnlijk mishandeld nadat jongeren sneeuwballen gooiden en hij er iets van had gezegd, meldt de politie. De man overleed maandag aan de Van Limburg Stirumstraat, in het westen van Schiedam. Hij werd op straat gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered.

Eerder meldden getuigen al dat het gooien van sneeuwballen mogelijk de aanleiding was, maar nu zegt ook de politie van dit scenario uit te gaan.

Twee verdachten vrijgelaten

De politie deelde direct na de mishandeling een signalement van de verdachten. Het zou gaan om twee jongens van tussen de 16 en 20 jaar. Twee verdachten van 18 en 19 die kort daarna werden aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Volgens de politie is inmiddels duidelijk dat zij niet de daders waren. De politie vermoedt nog wel dat het om jongeren ging.

De man reed met de auto door de straat voordat hij werd mishandeld. De politie hoopt daarom dat mensen die beelden hebben zich nog melden, bijvoorbeeld door middel van dashcams van auto's die achter hem reden.

Door ANP

