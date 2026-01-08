Volg Hart van Nederland
Vijf veroordeelden schikken met vriendin Carlo Heuvelman

Rechtszaak

Vandaag, 13:33

Vijf jongemannen die veroordeeld zijn in de Mallorca-zaak voor geweld tegen Carlo Heuvelman hebben een schikking getroffen met zijn vriendin. Dat melden betrokken advocaten in een gezamenlijke verklaring. Hoeveel geld is betaald, is niet bekendgemaakt.

Het bedrag is inmiddels door de verdachten voldaan, staat in de verklaring. "Voor alle partijen is het prettig dat de rechtszaak daarmee feitelijk tot een einde is gekomen."

Hoofdverdachte Sanil B. werd in hoger beroep vrijgesproken, tot grote woede van de nabestaanden van Carlo:

De 27-jarige Heuvelman kwam in de zomer van 2021 op het Spaanse eiland Mallorca om het leven door extreem uitgaansgeweld. De verdachten die in hoger beroep terechtstonden voor zijn dood, werden hiervan in maart 2024 vrijgesproken. Vijf verdachten werden wel veroordeeld voor andere geweldsfeiten.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal de zaak op 29 januari juridisch beëindigen, schrijven de advocaten. "Dat zal een formaliteit zijn, omdat er geen vordering meer is, die vordering is na ontvangst van de betaling door de partner van Heuvelman ingetrokken."

Door ANP

