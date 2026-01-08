Volg Hart van Nederland
Drenthe en Groningen opgeschrikt door meerdere bommeldingen

Crime

Vandaag, 14:24

In Drenthe en Groningen zijn donderdagochtend zes bommeldingen gedaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Noord en RTV Drenthe. De meldingen kwamen binnen bij vijf scholen en een woonlocatie. De politie gaat uit van valse meldingen; er is geen bom aangetroffen.

De eerste melding kwam rond 09.20 uur binnen na een anoniem telefoontje naar een basisschool in Hoogezand, zegt een politiewoordvoerder. De school werd ontruimd en doorzocht. Daarbij werd niets gevonden en het gebouw is inmiddels weer vrijgegeven. In het uur daarna volgden nog vijf meldingen: bij een woonlocatie in Eelde en bij scholen in Hoogezand en in de stad Groningen.

"De meldingen zijn allemaal van dezelfde aard", zegt de woordvoerder. Na de eerste ontruiming zijn de andere locaties daarom vooralsnog niet ontruimd. In Eelde was men zelf al begonnen met ontruimen, maar dat is gestopt nadat agenten ter plaatse kwamen.

De politie onderzoekt nog of er één of meerdere personen achter de meldingen zitten. Daarbij wijst zij erop dat het doen van een valse bommelding strafbaar is.

Door ANP

