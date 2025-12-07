Volg Hart van Nederland
Treinstation Eindhoven deels ontruimd na bommelding

Verkeer

Vandaag, 21:27 - Update: 2 uur geleden

In Eindhoven heeft de politie zondagavond een trein en perron ontruimd na een bommelding, meldt een correspondent. 'Reizigers moesten zo snel mogelijk het perron verlaten.'

Agenten hebben een man aangehouden en zijn rugtas doorzocht, zag de correspondent. 'Reizigers worden op afstand gehouden en een deel van het station is afgezet.'

Volgens de politie bleek de 'bom-roeper' iemand met 'onbegrepen gedrag'. De man zat in een trein vanuit Den Haag en riep allemaal dingen, ook had hij het over een bom. Medepassagiers belden daarop de politie die de trein op Eindhoven Centraal stopte om de man op te zoeken.

De man bleek geen bom bij zich te hebben, de politie heeft hem wel aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

