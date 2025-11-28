Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zes weken cel voor man die valse bommelding deed in trein bij Hilversum

Rechtszaak

Vandaag, 17:10

Link gekopieerd

De rechtbank in Utrecht heeft een 44-jarige man uit Amersfoort zes weken cel opgelegd voor het doen van een valse bommelding in een trein bij Hilversum. Door de actie van de man werd vorige week vrijdag bij Hilversum Sportpark een trein stilgezet en ontruimd.

De politierechter vindt het "zeer kwalijk" wat de man heeft gedaan "waarbij er zeker in deze tijdgeest veel paniek en onrust is ontstaan". Bij de oplegging van de straf hield de rechter er rekening mee dat de verdachte "zeer kwetsbaar" is. Zo heeft hij een "lange geschiedenis van strafbare feiten en hulpverlening".

Daarnaast was de man eerder psychotisch, verslaafd en heeft hij een licht verstandelijke beperking. "Ondanks dat moest hij wel weten dat zijn actie grote gevolgen kon hebben", volgens de rechter. Behalve deze celstraf moet de man ook een straf van drie weken uitzitten die eerder voorwaardelijk was opgelegd.

In totaal werden drie mensen aangehouden. Een bleek niets met het voorval te maken te hebben. Een ander kreeg eerder al een boete voor bedreiging.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Verdachte valse bommelding in trein Hilversum naar de rechter
Verdachte valse bommelding in trein Hilversum naar de rechter
Man die bommelding deed in trein bij Hilversum nog vast, andere aangehouden mannen weer vrij
Man die bommelding deed in trein bij Hilversum nog vast, andere aangehouden mannen weer vrij

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.