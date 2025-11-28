Zes weken cel voor man die valse bommelding deed in trein bij Hilversum

De rechtbank in Utrecht heeft een 44-jarige man uit Amersfoort zes weken cel opgelegd voor het doen van een valse bommelding in een trein bij Hilversum. Door de actie van de man werd vorige week vrijdag bij Hilversum Sportpark een trein stilgezet en ontruimd.

De politierechter vindt het "zeer kwalijk" wat de man heeft gedaan "waarbij er zeker in deze tijdgeest veel paniek en onrust is ontstaan". Bij de oplegging van de straf hield de rechter er rekening mee dat de verdachte "zeer kwetsbaar" is. Zo heeft hij een "lange geschiedenis van strafbare feiten en hulpverlening".

Daarnaast was de man eerder psychotisch, verslaafd en heeft hij een licht verstandelijke beperking. "Ondanks dat moest hij wel weten dat zijn actie grote gevolgen kon hebben", volgens de rechter. Behalve deze celstraf moet de man ook een straf van drie weken uitzitten die eerder voorwaardelijk was opgelegd.

In totaal werden drie mensen aangehouden. Een bleek niets met het voorval te maken te hebben. Een ander kreeg eerder al een boete voor bedreiging.