Man die bommelding deed in trein bij Hilversum nog vast, andere aangehouden mannen weer vrij

Een van de drie mannen die vrijdagmiddag werden aangehouden na een valse bommelding in een trein bij Hilversum, blijkt niet bij het incident betrokken te zijn geweest. Dat meldt de politie vrijdagavond. De man heeft niemand bedreigd en is weer vrijgelaten.

Ook een andere man die was aangehouden, is inmiddels naar huis gestuurd. Hij blijft verdachte en heeft een boete gekregen, aldus de politie. De derde man zit nog altijd vast.

In een toelichting zegt een woordvoerder dat de man die een boete kreeg, ervan wordt verdacht bepaalde bedreigingen te hebben geuit in de trein. Hij zou samen hebben gereisd met de man die nog vastzit. Die man wordt verdacht van het doen van de valse bommelding, overigens mogelijk enkel naar aanleiding van een incident in het voertuig. Daarnaar wordt nog onderzoek gedaan.

Ernstige bedreiging

De man die nog vastzit, blijft dat waarschijnlijk ook nog komende nacht. "Hij heeft natuurlijk wel een ernstige bedreiging in de trein gedaan, met grote gevolgen", legt de woordvoerder uit. Mogelijk wordt hij later voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In een trein op het traject Amersfoort-Amsterdam riep iemand dat er een bom aan boord was. Daarop belde een andere passagier 112 en werd de trein stilgezet. Het treinverkeer rond Hilversum was enige tijd gestremd. Na onderzoek werd de trein veilig verklaard.