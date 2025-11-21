Bommelding in trein bij Hilversum, drie aanhoudingen

De passagiers die in een trein zaten die vrijdagmiddag bij Hilversum werd stilgezet vanwege "een verdachte situatie", hebben het voertuig inmiddels verlaten. Dat meldt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden.

Een van de drie personen die vrijdag werden opgepakt vanwege een "verdachte situatie" in een trein, riep dat er een bom aan boord van het voertuig was. De trein is inmiddels veilig verklaard, meldt de politie.

Het drietal werd aangehouden voor "bedreiging", aldus de politie. Nadat een passagier 112 belde, werd de trein bij Hilversum stilgezet.

Het treinverkeer wordt snel hervat.