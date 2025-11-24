Volg Hart van Nederland
Verdachte valse bommelding in trein Hilversum naar de rechter

Crime

Vandaag, 16:46

Een 44-jarige man uit Amersfoort moet zich aankomende vrijdag bij de rechter melden voor een valse bommelding in een trein in Hilversum. De verdachte is vrijdag aangehouden, nadat een trein bij Hilversum Sportpark moest worden stilgezet om de melding.

De man blijft twee weken langer vast zitten. Twee anderen werden eerder vrijdag ook al aangehouden maar kort erna vrijgelaten. Een van de twee had er niks mee te maken en de ander zou een bedreiging naar de verdachte hebben geuit. Hij werd naar huis gestuurd met een boete.

Zo ging de aanhouding er vrijdag aan toe:

Bommelding in trein bij Hilversum, drie aanhoudingen
Door ANP

