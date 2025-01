Politie vermoedt dat daders kunstroof Drents Museum uit Noord-Holland komen

De politie heeft aanwijzingen dat de daders van de kunstroof in het Drents Museum in Assen afkomstig zijn uit Noord-Holland. Dit werd bekendgemaakt door een woordvoerster in het programma Opsporing Verzocht. Het is nog onduidelijk of het gaat om de drie verdachten die door beveiligingscamera’s bij het museum zijn vastgelegd.

Naast de melding over de herkomst van de verdachten, is er in het water bij het museum een tweede hamer gevonden die mogelijk door de daders is gebruikt. Ook blijkt dat bij de roof niet alleen een donkergrijze Volkswagen Golf betrokken was, maar ook een donkerkleurige Ford Transit-bestelbus, aldus de politie.

De Volkswagen Golf, die in de nacht van woensdag op donderdag werd gestolen in Alkmaar, speelde een cruciale rol. De wagen werd diezelfde nacht nog gezien op het Julianaplein in Groningen, met gestolen kentekenplaten afkomstig uit Witmarsum, Friesland. Na de roof werd de auto uitgebrand aangetroffen onder een viaduct bij Rolde.

Archeologische topstukken buitgemaakt

Bij de inbraak, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond, zijn een gouden helm en drie gouden armbanden buitgemaakt. Sindsdien heeft de politie een groot onderzoek opgezet. Naast forensisch onderzoek bij het museum, werd ook in andere plaatsen zoals Alkmaar, Groningen en Witmarsum onderzoek gedaan.

De politie roept mensen met informatie over de verdachten of voertuigen op zich te melden. Getuigen kunnen contact opnemen via de opsporingstiplijn of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

ANP